Никол Пашинян: Запад не будет решать проблемы Армении

Вернувшись из Брюсселя, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о том, что Запад не сможет гарантировать безопасность Армении. Также премьер призвал отказаться от идеи о восстановлении «исторической Армении», так как подобные мечты не позволят реальной Армении обрести истинную независимость.

Глава армянского правительства Никол Пашинян по итогам переговоров с главой Еврокомиссии и госсекретарем США пришел к выводу, что концепция разворота на Запад с форсированием развития связей с Соединенными Штатами и Евросоюзом потерпела фиаско.

По его словам, Запад не может гарантировать Еревану безопасность. Премьер отметил, что у Армении присутствуют ложные ожидания, что придут «какие-то союзники или родственники придут и решат наши проблемы».

«США и ЕС не придут и не решат проблемы Армении. Нужно зафиксировать и закрепить то, что все наши проблемы должны мы решить»

– Никол Пашинян

В то же время премьер отметил, что несмотря на то, что сейчас отношения Армении и РФ «переживают не лучшие времена», они важны для обеспечения безопасности республики.

«Армяно-российские межгосударственные отношения переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить для нашей государственности, суверенитета, безопасности, экономики»

– Никол Пашинян

Далее в качестве одной из важнейших угроз безопасности страны он назвал идею «исторической Армении». По его словам, данный концепт гарантирует долговременную вражду с соседними странами. Кроме того, присутствие этой идеи не позволит обеспечить стране истинной независимости, так как вера в восстановление некоей «исторической Армении» всегда будет вынуждать Армению реальную искать патроната и «старшего друга».

«Процесс делимитации между "исторической Арменией" и "реальной Арменией" идет не легче, чем между Арменией и Азербайджаном»

– Никол Пашинян

В этой связи премьер подчеркнул, что Ереван должен сконцентрироваться на обслуживании интересов «реальной Армении», отказавшись от мифа о построении «исторической Армении» в будущем.

Обосновывая необходимость отказа от «исторической Армении» Пашинян призвал осуществить переход от отношений «исторической Армении» и России к отношениям «реальной Армении» и России. По его словам, нужно сделать все для наполнения этой трансформации «позитивными историями». Армения к такой работе с Россией готова, заключил Никол Пашинян.