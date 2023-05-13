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Никол Пашинян вылетел на переговоры с Ильхамом Алиевым

премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: официальный сайт премьер-министра Армении
Премьер Армении отправился в субботу на переговоры с президентом Азербайджана. Встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева пройдет в столице Бельгии уже завтра.

Премьер-министр Армении выехал сегодня утром в Брюссель. Соответствующую информацию подтвердили в армянском правительстве.

Согласно информации, в воскресенье Никол Пашинян проведет встречу с Ильхамом Алиевым, на которой также будет присутствовать председатель Евросовета. Центральной темой разговора станет проект мирного договора.

В преддверии переговоров с президентом Азербайджана глава армянского правительства отдельно пообщается с Шарлем Мишелем.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран могут встретиться в столице Молдовы в первый день июня, однако Азербайджан пока не дал окончательного согласия на переговоры.

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