Никол Пашинян вылетел на переговоры с Ильхамом Алиевым

Опубликовано: 14:49, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт премьер-министра Армении

Премьер Армении отправился в субботу на переговоры с президентом Азербайджана. Встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева пройдет в столице Бельгии уже завтра.

Премьер-министр Армении выехал сегодня утром в Брюссель. Соответствующую информацию подтвердили в армянском правительстве.

Согласно информации, в воскресенье Никол Пашинян проведет встречу с Ильхамом Алиевым, на которой также будет присутствовать председатель Евросовета. Центральной темой разговора станет проект мирного договора.

В преддверии переговоров с президентом Азербайджана глава армянского правительства отдельно пообщается с Шарлем Мишелем.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран могут встретиться в столице Молдовы в первый день июня, однако Азербайджан пока не дал окончательного согласия на переговоры.