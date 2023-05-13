Никол Пашинян вылетел на переговоры с Ильхамом Алиевым

Премьер Армении отправился в субботу на переговоры с президентом Азербайджана. Встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева пройдет в столице Бельгии уже завтра.
Премьер-министр Армении выехал сегодня утром в Брюссель. Соответствующую информацию подтвердили в армянском правительстве.
Согласно информации, в воскресенье Никол Пашинян проведет встречу с Ильхамом Алиевым, на которой также будет присутствовать председатель Евросовета. Центральной темой разговора станет проект мирного договора.
В преддверии переговоров с президентом Азербайджана глава армянского правительства отдельно пообщается с Шарлем Мишелем.
Ранее сообщалось, что лидеры двух стран могут встретиться в столице Молдовы в первый день июня, однако Азербайджан пока не дал окончательного согласия на переговоры.