Незлобную может затопить после сильных дождей

Сильные дожди могут привести к подъему воды в реке Подкумок до опасных отметок. Возможно подтопление домов в станице Незлобная.
Подъем уровня воды прогнозируется на реке Подкумок в районе станицы Незлобная Георгиевского округа Ставропольского края, сообщает
"В связи с прошедшими сильными дождями и продвижением паводочной волны на реке Подкумок в районе населенного пункта Незлобная до конца 19 июня и 20 июня ожидается подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок"
– говорится в сообщении
В связи с этим спасатели рекомендуют местным жителям, в случае угрозы, оперативно покидать зону затопления.