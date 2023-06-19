Незлобную может затопить после сильных дождей

Опубликовано: 11:49, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильные дожди могут привести к подъему воды в реке Подкумок до опасных отметок. Возможно подтопление домов в станице Незлобная.

Подъем уровня воды прогнозируется на реке Подкумок в районе станицы Незлобная Георгиевского округа Ставропольского края, сообщает

"В связи с прошедшими сильными дождями и продвижением паводочной волны на реке Подкумок в районе населенного пункта Незлобная до конца 19 июня и 20 июня ожидается подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок"

– говорится в сообщении

В связи с этим спасатели рекомендуют местным жителям, в случае угрозы, оперативно покидать зону затопления.