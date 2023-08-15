Незаконная деятельность ВС Армении стала известна военным атташе

Опубликовано: 21:42, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Азербайджана проинформировало аккредитованных в республике военных атташе о многочисленных нарушениях ВС Армении на территории Азербайджана.

Аккредитованные в Азербайджане иностранные военные атташе и представители международных организаций приняли участие в брифинге Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны республики.

В ходе мероприятия атташе сообщили о том, что незаконные армянские вооруженные формирования проявляют активность на территории Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент.

«Отмечалось, что использование Лачинской дороги для незаконных военных перевозок недопустимо. Предложенная азербайджанской стороной в качестве альтернативы дорога Агдам-Ханкенди еще больше ускорит своевременную доставку необходимых грузов армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе, а также их реинтеграцию в Азербайджанскую Республику»

– Минобороны Азербайджана

Кроме того, в ведомстве подчеркнули факты подкрепления незаконными вооруженными формированиями боевых позиций в Карабахском экономическом районе для подготовки к провокациям, а также массового вооружения гражданского населения.

«Отмечалось, что подобные провокационные действия, сопровождающиеся сосредоточением боевой техники и артиллерийских установок в направлении условной границы Армении с Азербайджаном, приводят к росту напряженности в регионе»

– Минобороны Азербайджана

В этой связи в ведомстве подчеркнули недопустимость подобных действий противника, который пытается использовать миссию Евросоюза в Армении как инструмент для маскировки своих противозаконных действий, направленных на формирование ложного мнения в международном сообществе.

Данная информация была наглядно подтверждена видеокадрами.