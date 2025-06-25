Нетаньяху выразил надежду на договоренности между Путиным и Трампом

Биньямину Нетаньяху выразил надежду на достижение договоренностей между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он добавил, что говорил об этом в беседе с Путиным.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил надежду на достижение договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по Украине.

Руководитель израильского правительства подчеркнул, что сказал об этом российскому лидеру во время их последнего телефонного разговора, который состоялся 4 августа.

При этом Нетаньяху не рассказал, что Путин говорил ему в ходе недавней телефонной беседы.