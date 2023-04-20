Нетаньяху отведал рыбы из 3D-принтера

Опубликовано: 10:59, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль первым в мире представил мясо рыбы, изготовленное с помощью 3D-принтера. Сейчас страна – мировой лидер в исследованиях и поставке альтернативного белка.

Израильская компания Stakeholder Foods представила первый в мире аналог мяса рыбы, созданный с помощью технологии 3D-печати.

Накануне производство, расположенное в Реховоте, посетил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Отведав инновационный продукт, он отметил, что сейчас мир переживает революцию в области продуктов питания. По его словам, Израиль – лидер в исследованиях и поставке альтернативного белка.

Нетаньяху также заверил производителей, что израильское правительство делает все для помощи компаниям-новаторам в пищевой промышленности.

В свою очередь, в компании отметили, что уже производят мясные продукты в лабораторных условиях без забоя животных, однако производство мяса рыбы стало новым этапом технологического развития.