Нетаньяху опроверг стремление Израиля сменить власть в Иране

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал главную цель операции в Иране. По его словам, это не смена политического руководства этой страны.

Израильская операция в Иране не направлена на свержение власти в этой стране. Об этом сообщил премьер-министр Израиля.

В интервью гостелерадиокомпании Kan Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что ключевая цель израильских атак на Исламскую Республику – ликвидировать ядерную угрозу.

"Главная цель – устранить иранскую ядерную угрозу, во-вторых, необходимо устранить угрозу баллистических ракет. В то же время очевидно, что иранский режим будет неустойчив. Это (свержение власти – прим. ред.) – не цель, но может стать результатом"

– Биньямин Нетаньяху

Он отметил, что это дело уже иранского народа.

Напомним, ирано-израильский конфликт обострился на прошлой неделе после того, как ВВС Израиля совершили нападение на военные и ядерные объекты в Иране.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Иран на фоне обострения конфликта с Израилем вступил в прямые переговоры с США