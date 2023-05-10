Опубликовано: 16:32, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль готов к нанесению мощных ударов по Газе. Об Этом заявил глава правительства еврейского государства.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль готов к нанесению мощных ударов по Газе и расширению кампании против радикалов в секторе.

"Мы [Израиль] готовы к возможности расширения кампании и нанесению мощных ударов по Газе"

– Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что в среду танки и самолеты Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа.