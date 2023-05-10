Израиль готов к нанесению мощных ударов по Газе. Об Этом заявил глава правительства еврейского государства.
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль готов к нанесению мощных ударов по Газе и расширению кампании против радикалов в секторе.
"Мы [Израиль] готовы к возможности расширения кампании и нанесению мощных ударов по Газе"
– Биньямин Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что в среду танки и самолеты Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа.