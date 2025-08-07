Вестник Кавказа

Нетаньяху и Трамп обсудили дальнейшие шаги по Газе

Лидеры Израиля и США обсудили планы по взятию под контроль сектора Газа. Также обсуждался вопрос об освобождении заложников, остающихся в руках ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого поговорили о дальнейших действиях в секторе Газа.

"Обсудили планы Израиля по взятию под контроль остающихся укрепрайонов ХАМАС в Газе, чтобы положить конец войне, обеспечить освобождение заложников и поражение ХАМАС"

– канцелярия Нетаньяху

Израильские премьер выразил благодарность Трампу за поддержку Израиля с начала военной операции в палестинском анклаве.

Ранее Нетаньяху заявил о планах по установлению в Газе контроля Израиля, чтобы в будущем передать регион под контроль нового "гражданского правительства".

