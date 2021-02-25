Нетаньяху дал слово Трампу не бомбить Иран до конца переговоров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все же склоняется к военному сценарию в отношении Ирана, хотя и пообещал президенту США Дональду Трампу не идти на крайние меры до завершения американо-иранских переговоров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху все же заинтересован "в реализации военного варианта" решения кризиса вокруг ядерной программы Ирана, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

На данный момент его сдерживает лишь обещание, данное президенту США Дональду Трампу – о том, что еврейское государство не предпримет никаких действий военного характера в отношении Ирана, пока Тегеран и Вашингтон ведут переговоры по ядерному досье.

Трамп пояснил свою позицию – он не хотел бы атаковать Иран, чтобы попытаться все же урегулировать разногласия вокруг ядерной программы Тегерана дипломатическим путем. Помимо этого, американскому лидеру на фоне протестов в Лос-Анджелесе сейчас совершенно не нужно прямое противостояние с ИРИ, где неоднократно грозили "сокрушительным и немыслимым ответом" на возможные удары по ядерной инфраструктуре страны.

К тому же Трамп рассматривает кризис вокруг ядерной программы Ирана и конфликт в Газе как взаимосвязанные – этому была посвящена стратегическая сессия в загородной президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, которую американский президент провел с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета, спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и директора Национальной разведки Тулси Габбард, а также ряда лругих высокопоставленных военных и чиновников.

"Встреча позволила всем высокопоставленным сотрудникам администрации в течение продолжительного времени обсудить эти вопросы"

- Axios