Несколько сел остались без воды на Ставрополье

Опубликовано: 14:58, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авария оставила несколько сел и хуторов Ставрополья без воды. На месте ЧП ведутся восстановительные работы.

Ряд сел и хуторов Кочубеевского округа Ставропольского края остались без водоснабжения из-за аварии. Об этом проинформировала пресс-служба ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", уточнив, что на месте ЧП ведутся восстановительные работы.

"Ведутся аварийно-восстановительные работы на подающем водоводе девяти сел и хуторов округа. Запасов воды в резервуарах хватит, ориентировочно, до 15:00. В связи с этим во второй половине дня будет временно ограничено водоснабжение для 15,4 тыс. абонентов"

– пресс-служба

В компании отметили, что в зоне отключения находятся села Кочубеевское, Казьминское, Веселое, Воронежское и Ивановское, а также хутора Васильевский, Андреевский, Саратовский и Беловский.

Жителям, попавшим в зону отключений, вода будет доставляться автоцистернами.