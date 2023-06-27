Несколько населенных пунктов Ставропольского края остались без электроэнергии

У нескольких тысяч жителей Ставрополья пропала электроэнергия из-за аварии. Аварийное отключение света затронуло четыре поселка.
Во вторник в Ставропольском крае пропал свет у нескольких тысяч местных жителей. Об этом сказано в Telegram-канале главы Предгорного округа.
"Аварийное отключение электроэнергии произошло в следующих населённых пунктах: поселки Подкумок, Свободы, Горный, Сунжа-Ворошиловка. Также 4 тыс. абонентов станицы Ессентукской остались без электроэнергии из-за повреждения на линии"
– написал Николай Бондаренко.
По его словам, также из-за повреждения на линии в настоящее время нет света примерно у 4 тыс человек в станице Ессентукской.