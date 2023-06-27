Несколько населенных пунктов Ставропольского края остались без электроэнергии

Опубликовано: 22:46, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У нескольких тысяч жителей Ставрополья пропала электроэнергия из-за аварии. Аварийное отключение света затронуло четыре поселка.

Во вторник в Ставропольском крае пропал свет у нескольких тысяч местных жителей. Об этом сказано в Telegram-канале главы Предгорного округа.

"Аварийное отключение электроэнергии произошло в следующих населённых пунктах: поселки Подкумок, Свободы, Горный, Сунжа-Ворошиловка. Также 4 тыс. абонентов станицы Ессентукской остались без электроэнергии из-за повреждения на линии"

– написал Николай Бондаренко.

По его словам, также из-за повреждения на линии в настоящее время нет света примерно у 4 тыс человек в станице Ессентукской.