Вестник Кавказа

Несколько человек погибли в результате падения фуры на машины в Грузии

Машина скорой помощи в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Крупное ДТП произошло в восточной части Грузии. В результате происшествия погибло несколько человек.

На трассе Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи в Грузии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем грузовика, не справился с управлением, перевернулся и упал на легковые машины.

В результате аварии погибли четыре человека. Водителя доставили в больницу в Гурджаани.

В связи с ДТП движение на трассе временно прервано.

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