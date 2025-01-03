Несколько человек погибли в результате падения фуры на машины в Грузии

Крупное ДТП произошло в восточной части Грузии. В результате происшествия погибло несколько человек.
На трассе Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи в Грузии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем грузовика, не справился с управлением, перевернулся и упал на легковые машины.
В результате аварии погибли четыре человека. Водителя доставили в больницу в Гурджаани.
В связи с ДТП движение на трассе временно прервано.