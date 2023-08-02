РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Непристегнутый ремень стоил жителю Ставрополья жизни

авария на Ставрополье
© Фото: пресс-служба Госавтоинспекции СК
На Ставрополье водитель погиб после того, как выпал из перевернутой "Лады". В момент трагедии он не был пристегнут. Сейчас идет проверка.

В результате автоаварии в Ставропольском крае с участием автомобиля "Лада Приора" погиб один человек, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла на участке дороги Левокумское – Николоалександровское – Петропавловское. Водитель машины, не справившись с управлением, слетел с трассы и перевернулся несколько раз. Владелец "Приоры" не был пристегнут и вывалился через окно автомобиля.

При этом в ведомстве заявили, что погибший мужчина за последние два года не нарушал правил дорожного движения и не имел признаков опьянения.

В настоящее время инспекция ведет проверку.

В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек

В ДТП на Ставрополье пострадали восемь человек

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1230 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version