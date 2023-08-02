Непристегнутый ремень стоил жителю Ставрополья жизни

На Ставрополье водитель погиб после того, как выпал из перевернутой "Лады". В момент трагедии он не был пристегнут. Сейчас идет проверка.
В результате автоаварии в Ставропольском крае с участием автомобиля "Лада Приора" погиб один человек, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Трагедия произошла на участке дороги Левокумское – Николоалександровское – Петропавловское. Водитель машины, не справившись с управлением, слетел с трассы и перевернулся несколько раз. Владелец "Приоры" не был пристегнут и вывалился через окно автомобиля.
При этом в ведомстве заявили, что погибший мужчина за последние два года не нарушал правил дорожного движения и не имел признаков опьянения.
В настоящее время инспекция ведет проверку.