Непристегнутый ремень стоил жителю Ставрополья жизни

Опубликовано: 23:18, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Госавтоинспекции СК

На Ставрополье водитель погиб после того, как выпал из перевернутой "Лады". В момент трагедии он не был пристегнут. Сейчас идет проверка.

В результате автоаварии в Ставропольском крае с участием автомобиля "Лада Приора" погиб один человек, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла на участке дороги Левокумское – Николоалександровское – Петропавловское. Водитель машины, не справившись с управлением, слетел с трассы и перевернулся несколько раз. Владелец "Приоры" не был пристегнут и вывалился через окно автомобиля.

При этом в ведомстве заявили, что погибший мужчина за последние два года не нарушал правил дорожного движения и не имел признаков опьянения.

В настоящее время инспекция ведет проверку.