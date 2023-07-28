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Непогода остановила «канатки» в Кабардино-Балкарии

Непогода остановила «канатки» в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
«Канатки» Эльбруса закрыты из-за непогод, которая продолжит удерживать КБР в своей власти до утра субботы.

Ливни, град и грозы привели к остановке канатных дорог на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Кроме того, синоптики спрогнозировали усиление в ветра до 23-28 м/с.

«Канатные дороги временно остановлены: дождь, гроза»

– пресс-служба администрации курорта

Республика останется во власти непогоды до завтрашнего утра. Также синоптики предупредили о вероятности выхода рек из берегов, а также сходе селей в горах.

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