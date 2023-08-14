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Неподалеку от турецких курортов Белек и Сиде горит лес

Неподалеку от турецких курортов Белек и Сиде горит лес
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В южной части Турции вспыхнул пожар. Огонь охватил лесной массив неподалеку от курортов Белек и Сиде.

В понедельник, 14 августа, в провинции Анталья, расположенной на юге Турции, вспыхнул пожар в лесу. Об этом сообщают местные СМИ.

Возгорание произошло в уезде Манавгат, в 15 км от курорта Белек и в 20 км от Сиде. На данный момент огонь или задымление им не угрожает.

В тушении участвуют десятки пожарных расчетов. Задействованы четыре самолета-амфибии и три вертолета.

Согласно предварительной информации, огонь уничтожил около 1,5 га леса.

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