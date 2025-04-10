Неисправность заставила летевший в Анталью самолет вернуться в Минводы

Самолет авиакомпании Azur Air, направлявшийся в Анталью из Минеральных Вод, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Там отметили, что лайнер вернулся в аэропорт Минвод в связи с технической неисправностью двигателя.
"Вчера около 21:00 (мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Минеральные Воды - Анталья (Турция) воздушное судно Boeing-752 авиакомпании "Азур Эйр" осуществило возврат в международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова по причине технической неисправности одного из двигателей"
– пресс-служба надзорного ведомства
Согласно предварительным данным, на борту находилось более 230 пассажиров, включая 41 ребенка.
После инцидента лайнер был отстранен от полетов. Для выполнения сорвавшегося рейса привлекли резервный самолет.