Вестник Кавказа

Неисправность заставила летевший в Анталью самолет вернуться в Минводы

Аэропорт в Минеральных водах Ставропольского края
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Лайнер, выполнявший рейс Минводы – Анталья, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж обнаружил в самолете техническую неисправность, которая не позволяла ему продолжить полет.

Самолет авиакомпании Azur Air, направлявшийся в Анталью из Минеральных Вод, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Там отметили, что лайнер вернулся в аэропорт Минвод в связи с технической неисправностью двигателя.

"Вчера около 21:00 (мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Минеральные Воды - Анталья (Турция) воздушное судно Boeing-752 авиакомпании "Азур Эйр" осуществило возврат в международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова по причине технической неисправности одного из двигателей"

– пресс-служба надзорного ведомства

Согласно предварительным данным, на борту находилось более 230 пассажиров, включая 41 ребенка.

После инцидента лайнер был отстранен от полетов. Для выполнения сорвавшегося рейса привлекли резервный самолет.

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