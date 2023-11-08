Почему рухнула нефть?

Некоторая стабилизация нефтяных цен наблюдается сегодня на биржевых торгах после того, как накануне фьючерсы на Brent и WTI обвалились до июльских минимумов.

Фьючерсы на Brent и WTI сегодня утром на торгах стабилизируются после вчерашнего провала.

Январские фьючерсы на североморскую смесь Brent на лондонской ICE Futures к 8:15 мск приподнялись до $77,45 за баррель, подорожав на $0,03 (0,04%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Накануне их цена упала на $3,76 (4,6%), до минимума в $77,42 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также увеличилась к 8:15 мск, хотя и ненамного – на $0,04 (0,05%), достигнув $72,94 за баррель. В четверг контракты торговались по минимальной цене $72,9 за баррель, подешевев на $3,76 (4,9%).

Таким образом, обе марки с понедельника упали в цене более чем на 5%.

На 12.04 мск Brent торговалась по $78,02 (+0,74%), WTI – $73,77 (+0,79%).