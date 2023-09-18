Недоброжелатели не смогут нарушить отношения России и Узбекистана

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал высокую оценку существующим и перспективным взаимоотношениям Москвы и Ташкента и заверил, что разобщить страны никому не удастся.
"Мы вместе активно развиваем торгово-экономическое сотрудничество, эффективно решаем все вопросы, которые между нами есть, невзирая на попытки недоброжелателей внести разлад в нашу совместную работу"
– Мишустин
Республика Узбекистан является "одним из ведущих экономических партнеров" РФ в Центральной Азии, напомнил он. При этом для развития взаимосотрудничества остается большой потенциал.
"Важно вывести наши отношения на качественно новый уровень"
– Мишустин
Российский премьер отметил, что перед странами стоит задача "в ближайшее время вывести торгово-экономическое сотрудничество на более высокий уровень".