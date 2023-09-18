Недоброжелатели не смогут нарушить отношения России и Узбекистана

Опубликовано: 13:28, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Мишустин считает, что попытки третьих стран внести разлад в двусторонние отношения Москвы и Ташкента потерпят провал. Он высоко оценил уровень сотрудничества и отметил широкие возможности для развития отношений.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал высокую оценку существующим и перспективным взаимоотношениям Москвы и Ташкента и заверил, что разобщить страны никому не удастся.

"Мы вместе активно развиваем торгово-экономическое сотрудничество, эффективно решаем все вопросы, которые между нами есть, невзирая на попытки недоброжелателей внести разлад в нашу совместную работу"

– Мишустин

Республика Узбекистан является "одним из ведущих экономических партнеров" РФ в Центральной Азии, напомнил он. При этом для развития взаимосотрудничества остается большой потенциал.

"Важно вывести наши отношения на качественно новый уровень"

– Мишустин

Российский премьер отметил, что перед странами стоит задача "в ближайшее время вывести торгово-экономическое сотрудничество на более высокий уровень".