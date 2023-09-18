РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Недоброжелатели не смогут нарушить отношения России и Узбекистана

Недоброжелатели не смогут нарушить отношения России и Узбекистана
Мишустин считает, что попытки третьих стран внести разлад в двусторонние отношения Москвы и Ташкента потерпят провал. Он высоко оценил уровень сотрудничества и отметил широкие возможности для развития отношений.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал высокую оценку существующим и перспективным взаимоотношениям Москвы и Ташкента и заверил, что разобщить страны никому не удастся.

"Мы вместе активно развиваем торгово-экономическое сотрудничество, эффективно решаем все вопросы, которые между нами есть, невзирая на попытки недоброжелателей внести разлад в нашу совместную работу"

– Мишустин

Республика Узбекистан является "одним из ведущих экономических партнеров" РФ в Центральной Азии, напомнил он. При этом для развития взаимосотрудничества остается большой потенциал.

"Важно вывести наши отношения на качественно новый уровень"

– Мишустин

Российский премьер отметил, что перед странами стоит задача "в ближайшее время вывести торгово-экономическое сотрудничество на более высокий уровень".

Россияне выбирают Узбекистан

Россияне выбирают Узбекистан

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
825 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version