Вестник Кавказа

Небо полностью открыли для международных рейсов в Иране

Небо полностью открыли для международных рейсов в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушное пространство открыли в Иране после полуторанедельной паузы. Власти закрыли его на фоне обострения конфликта с Израилем.

В Иране открыли воздушное пространство для международных рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, которые дает возможность в реальном времени наблюдать за перемещением воздушных судов.

"Воздушное пространство Ирана теперь открыто для международных прилетов и вылетов в Тегеран и из него при наличии предварительного разрешения"

– Flightradar24

Впервые воздушное пространство в Иране закрыли после атаки ВВС Израиля, совершенной на военные и ядерные объекты страны в ночь с 12 на 13 июня. С тех пор власти несколько раз продлевали закрытие воздушного пространства.

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