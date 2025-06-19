Небо полностью открыли для международных рейсов в Иране

Воздушное пространство открыли в Иране после полуторанедельной паузы. Власти закрыли его на фоне обострения конфликта с Израилем.

В Иране открыли воздушное пространство для международных рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, которые дает возможность в реальном времени наблюдать за перемещением воздушных судов.

"Воздушное пространство Ирана теперь открыто для международных прилетов и вылетов в Тегеран и из него при наличии предварительного разрешения"

– Flightradar24

Впервые воздушное пространство в Иране закрыли после атаки ВВС Израиля, совершенной на военные и ядерные объекты страны в ночь с 12 на 13 июня. С тех пор власти несколько раз продлевали закрытие воздушного пространства.