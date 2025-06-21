Названы новые отели в Абхазии с системой "все включено"

В 2025 году в Абхазии по системе "все включено" стало работать несколько новых отелей и гостиниц. Туроператоры назвали новые места размещения на курортах Абхазии - бюджетные и высококлассные.

В этом сезоне Абхазия предлагает туристам до 15 новых отелей, часть из них работают по популярной системе "все включено", сообщает АТОР со ссылкой на крупных российских туроператоров.

В Гагре "все включено" в 2025 году предлагают корпус "Адель" пансионата "Багрипш" и расположенный в центре города отель "Бухта Мечты". Кроме того, формат "полный пансион" предлагает гостям парк-отель для семейного отдыха "Черноморец" в Гудауте.

"Полупансион" можно найти в отель Portoritsa в Цандрипше. Разные планы питания предлагает туристам "Кристалл" в Гечрипше, находящийся неподалеку от Самшитовой рощи.

Новые отели, где отдых включает завтраки: Sofitel в Гагре, Ashamta Hotel & SPA в Новом Афоне, Leto Boutique в Псырцхе, Solar Hotel в Сухуме и гостевой дом Alra Eco Village в Кындыге ( есть такое опция "без питания").

Отели Абхазии с размещением без питания: "Гранд отель Маяк" в Сухуме, отель Mare в Новом Афоне, гостиница "Абаза" и гостевой дом "Вилла Лаванда" в Лдзаа.

Самый доступный отдых предлагает "Гранд отель Маяк" - от 21 тыс рублей за неделю на двоих, самый роскошный вариант - Ashamta Hotel & SPA, от 110,1 тыс рублей.