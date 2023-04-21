Опубликовано: 15:17, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В утренних праздничных мероприятиях в Москве, посвященных Ураза-байрам, приняли участие 400 тыс верующих. Праздник разговения в столице проходит спокойно, сообщили власти города.

Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков назвал количество мусульман, которые приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Ураза-байрам.

Он отметил, что празднование Ид аль-Фитр в столице России прошло спокойно, а количество верующих, принявших участие в утренних мероприятиях, составило 400 тыс человек.

Напомним, мусульмане всего мира сегодня отмечают Ураза-байрам – один из главных праздников в исламе, знаменующий окончание тридцатидневного поста во время священного месяца Рамадан.