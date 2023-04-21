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Названо число мусульман, принявших участие в праздничных молитвах в Москве

Названо число мусульман, принявших участие в праздничных молитвах в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В утренних праздничных мероприятиях в Москве, посвященных Ураза-байрам, приняли участие 400 тыс верующих. Праздник разговения в столице проходит спокойно, сообщили власти города.

Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков назвал количество мусульман, которые приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Ураза-байрам.

Он отметил, что празднование Ид аль-Фитр в столице России прошло спокойно, а количество верующих, принявших участие в утренних мероприятиях, составило 400 тыс человек.

Напомним, мусульмане всего мира сегодня отмечают Ураза-байрам – один из главных праздников в исламе, знаменующий окончание тридцатидневного поста во время священного месяца Рамадан.

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

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