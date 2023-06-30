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Наводнение в Махачкале: ливни затопили центр столицы Дагестана

Наводнение в Махачкале: ливни затопили центр столицы Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подтопления произошли в Махачкале из-за ливней. Стихия продолжает бушевать, ливневые дожди и ветер не прекращаются.

Погода устроила неприятный сюрприз жителям Махачкалы накануне выходных. Обещанные синоптиками сильные дожди обернулись настоящим наводнением.

Судя по фото и видео, которые жители города выкладывают в соцсети, в некоторых местах вода достигает днищ автомобилей. Транспорт с трудом пробирается по затопленным улицам.

В городской администрации сообщили ТАСС, что специалисты - всего 14 бригад - ликвидируют последствия дождей.

МЧС ранее распространило штормовое предупреждение на сегодня и на завтра. Согласно ему, в некоторых местах Дагестана должны были выпасть осадки. Ожидались также гроза, град и ветер со скоростью до 20 м/с.

Что делать при наводнении: как не утонуть самому и спасти других?

Что делать при наводнении: как не утонуть самому и спасти других?

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