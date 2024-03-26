Наводнение грозит новым районам Казахстана

В МЧС Казахстана предупреждают, в западных регионах вода пошла на спад, а в центре, на востоке и севере страны уровень воды в реках быстро растет. Наводнение, уже ставшее крупнейшим за 30 лет, может продолжиться. Пик паводка в Казахстане еще не пройден.

Мощнейшее наводнение в Казахстане еще не завершилось - теперь паводок ждут в других регионах страны.

По данным МЧС Казахстана, в западных регионах отмечается незначительный спад воды, в центральных, северных и восточных - идет интенсивное повышение уровня рек.

Паводок на западе Казахстана

Ранее из-за паводка были эвакуированы около 16 тыс человек, в зоне подтопления остаются пять областей, среди них Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская. Подтопленными остаются около 1,5 тыс частных домов и дач, отрезанными от мира остаются 50 населенных пунктов.

"На контроле находятся восстановительные работы по 55-ти размытым участкам автодорог и 4 моста в областях Абай, Костанай и Атырау"

– МЧС Казахстана

Прогноз по наводнению

В Восточно-Казахстанской области удалось предотвратить подтопление 46 населенных пунктов благодаря проведению оперативных мероприятий.

Где ожидается наводнение? Вода может неблагоприятно подняться в реках Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, паводок возможен в горной местности Восточно-Казахстанской области из-за обилия снега.

Паводки в Казахстане в 2024 году стали самыми крупными за последние 30 лет, заявил ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что пик паводков в этом сезоне еще впереди.