Наводнение грозит новым районам Казахстана

Мощнейшее наводнение в Казахстане еще не завершилось - теперь паводок ждут в других регионах страны.
По данным МЧС Казахстана, в западных регионах отмечается незначительный спад воды, в центральных, северных и восточных - идет интенсивное повышение уровня рек.
Паводок на западе Казахстана
Ранее из-за паводка были эвакуированы около 16 тыс человек, в зоне подтопления остаются пять областей, среди них Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская. Подтопленными остаются около 1,5 тыс частных домов и дач, отрезанными от мира остаются 50 населенных пунктов.
"На контроле находятся восстановительные работы по 55-ти размытым участкам автодорог и 4 моста в областях Абай, Костанай и Атырау"
– МЧС Казахстана
Прогноз по наводнению
В Восточно-Казахстанской области удалось предотвратить подтопление 46 населенных пунктов благодаря проведению оперативных мероприятий.
Где ожидается наводнение? Вода может неблагоприятно подняться в реках Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, паводок возможен в горной местности Восточно-Казахстанской области из-за обилия снега.
Паводки в Казахстане в 2024 году стали самыми крупными за последние 30 лет, заявил ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что пик паводков в этом сезоне еще впереди.