Настрой на развитие транспортной инфраструктуры в регионе подтвердили в Иране

Президент Ирана в ходе своего выступления на саммите ОЭС подтвердил интерес к развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Он также высказался за активизацию переговоров по созданию зоны свободной торговли.

Иран заинтересован в развитии транспортной инфраструктуры в регионе. Соответствующий настрой Исламской Республики подтвердил на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди ее президент Масуд Пезешкиан.

"Иран и его транзитные соседи играют в этом ключевую роль. Требуется развитие логистических сетей и обеспечение международных стандартов на границах и в портах"

– иранский президент

В частности, он отметил, что необходима модернизация портов и таможенных пунктов, которые в итоге должны соответствовать лучшим международным практикам.

Кроме того, президент ИРИ призвал активизировать переговоры по созданию зоны свободной торговли и довести их до конкретного результата к 2035 году.

Напомним, международный транспортный коридор "Север-Юг" связывает Россию и Индию черед Азербайджан, Иран и Казахстан.

В мае нынешнего года начались геологические исследования на участке Решт-Астара, последнем недостающем звене железнодорожной ветки на территории Ирана.