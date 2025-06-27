Настрой на развитие транспортной инфраструктуры в регионе подтвердили в Иране

Иран заинтересован в развитии транспортной инфраструктуры в регионе. Соответствующий настрой Исламской Республики подтвердил на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди ее президент Масуд Пезешкиан.
"Иран и его транзитные соседи играют в этом ключевую роль. Требуется развитие логистических сетей и обеспечение международных стандартов на границах и в портах"
– иранский президент
В частности, он отметил, что необходима модернизация портов и таможенных пунктов, которые в итоге должны соответствовать лучшим международным практикам.
Кроме того, президент ИРИ призвал активизировать переговоры по созданию зоны свободной торговли и довести их до конкретного результата к 2035 году.
Напомним, международный транспортный коридор "Север-Юг" связывает Россию и Индию черед Азербайджан, Иран и Казахстан.
В мае нынешнего года начались геологические исследования на участке Решт-Астара, последнем недостающем звене железнодорожной ветки на территории Ирана.