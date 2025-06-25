Наказание для пешеходов серьезно ужесточат в Грузии

Власти Грузии усиливают контроль за соблюдением пешеходами ПДД. В частности, существенно вырастит сумма штрафа за переход дороги на запрещающий сигнал светофора.

В Грузии в пять раз увеличатся штрафы для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения (ПДД). Об этом свидетельствуют поправки в Кодекс административных нарушений.

В настоящее время переход дороги на красный свет светофора или игнорирование закона "О дорожном движении" наказывается штрафом в размере 10 лари. В случае повторного нарушения сумма штрафа достигает уже 20 лари.

Поправки предусматривают за игнорирование ПДД штраф в размере 50 лари, если нарушение происходит в городе или селе, и 100 лари, если оно было зафиксировано на трассе международного значения, автомагистрали и внутригосударственных дорогах.

При повторном нарушении в течение года сумма штрафа вырастит вдвое.