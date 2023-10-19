Начинающих байкеров ждет «зеленая»трасса на курорте «Архыз»

Опубликовано: 16:03, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специализированная трасса для байкеров-новичков заработала на территории курорта «Архыз». Здесь начинающие экстремалы смогут обретать и оттачивать навыки.

Начинающих байкеров ждут новая «зеленая» трасса на курорте «Архыз» в КЧР. Стало известно, что упрощенная трасса для маунтинбайков начинается у дороги «Млечный путь», за которой следует спуск.

Отметим, что курорт давно стал местом притяжения велосипедистов: здесь проходят соревнования в различных видах и категориях велоспорта. В пресс-службе курорта напомнили, что опытных велосипедистов ждут красные трассы.