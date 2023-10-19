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Начинающих байкеров ждет «зеленая»трасса на курорте «Архыз»

Начинающих байкеров ждет «зеленая»трасса на курорте «Архыз»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Специализированная трасса для байкеров-новичков заработала на территории курорта «Архыз». Здесь начинающие экстремалы смогут обретать и оттачивать навыки. 

Начинающих байкеров ждут новая «зеленая» трасса на курорте «Архыз» в КЧР. Стало известно, что упрощенная трасса для маунтинбайков начинается у дороги «Млечный путь», за которой следует спуск.

Отметим, что курорт давно стал местом притяжения велосипедистов: здесь проходят соревнования в различных видах и категориях велоспорта. В пресс-службе курорта напомнили, что опытных велосипедистов ждут красные трассы.

На курорте &quot;Архыз&quot; в КЧР построят &quot;звездные&quot; гостиницы для тысяч туристов

На курорте "Архыз" в КЧР построят "звездные" гостиницы для тысяч туристов

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