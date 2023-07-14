На западе Грузии устраняют последствия сильного ливня

Опубликовано: 10:55, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В четырех районах Грузии борются с последствиями сильного ливня. Из-за разгула стихии там повреждена дорожная инфраструктура, жилые дома, ЛЭП и водопровод

В западной части Грузии ведутся восстановительные работы в пострадавших во время ливня и сильного ветра районах. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно информации, в Аджарии, Гурии, Имерети и Самегрело сильно пострадала дорожная инфраструктура и жилые здания, а также повреждены ЛЭП и водопровод. В ряде мест сошел оползень. Из-за непогоды там пропали свет и вода.

По словам первого замглавы Минрегионразвития Грузии, в ближайшие дни власти подсчитают экономические потери от непогоды.

"Ни один населенный пункт не отрезан от основных дорог. Электроэнергию полностью получают и в Гурия, и Самегрело, и Имерети. Работы идут… Через несколько дней будет подсчитан инфраструктурный ущерб, и, соответственно, центральная власть профинансирует ущерб"

– Илия Бегиашвили

В настоящее время нет воды у 32 тыс жителей Поти и Сенаки. Из-за ливня вышла из берегов река Техура, в результате чего была повреждена инфраструктуры системы водоснабжения. Ведутся восстановительные работы.

По словам госуполномоченного в регионе Гурия, сформированы рабочие группы, которые занимаются оценкой нанесенного ущерба.

"После установления объема ущерба центральные и местные власти совместными усилиями максимально в краткие сроки постараются восстановить поврежденную инфраструктуру"

– Георгий Урушадзе