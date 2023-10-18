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На западе Грузии отремонтировали поврежденный дождями мост

На западе Грузии отремонтировали поврежденный дождями мост
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В западной части Грузии завершили ремонт моста, поврежденного в ходе ливней. Движение по нему снова доступно в обоих направлениях

В поселке Шекветили на западе Грузии завершили ремонтные работы на мосту у реки Натанеби, получившем повреждения в результате сильных дождей. Об этом рассказали в департаменте автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.

Речь идет о мосте на одном из участков дороги, соединяющей Шекветили и Махинджаури.

В начале текущего месяца там из-за осадков была повреждена часть моста, после чего было принято решение временно ограничить движение транспорта.

К настоящему времени движение полностью восстановлено.

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