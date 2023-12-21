На западе Грузии отравилась газом семья из пяти человек

В западной части Грузии устанавливают причины утечки газа в одном из домов. В результате инцидента отравилась газом целая семья.

В Грузии отравились газом пять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщают местные СМИ.

Случай произошел в Кутаиси. Все отравившиеся являются членами одной семьи.

Пострадавшие сами обратились за помощью к врачам скорой помощи. Сейчас они находятся в больнице.

В доме, в котором проживает семья, приостановили подачу газа. Специалисты устанавливают причины произошедшего.