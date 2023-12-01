Вестник Кавказа

На Верхнем Ларсе застряли несколько тысяч большегрузов

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода внесла коррективы в работу ТПП "Верхний Ларс". Сейчас там в очереди ожидают проезда несколько тысяч грузовиков.

Таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс" временно закрыт из-за непогоды. Об этом рассказали в ЦОДД Северной Осетии.

В настоящее время проезда на границе России и Грузии ожидают 2 тыс крупногабаритных транспортных средства.

На участке дороги Гудаури-Коби, которая ведет к границе двух стран, временно приостановлено движение машин с прицепом и полуприцепом.

В пятницу из-за лавиноопасности была закрыта для проезда дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс.

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