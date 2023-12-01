Вестник Кавказа

На Верхнем Ларсе скопились почти 800 большегрузов

На Верхнем Ларсе скопились почти 800 большегрузов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На российско-грузинской границе застряли сотни грузовиков. Движение для такого вида транспорта ограничено с вечера воскресенья.

На Военно-Грузинской дороге ожидают проезда почти 800 крупногабаритных транспортных средств. Об этом сообщили в ЦОДД Северной Осетии.

Согласно последнем данным, на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" стоят в очереди 785 большегрузов.

Вечером 21 января грузовикам запретили временно пользоваться Военно-Грузинской дорогой из-за неблагоприятной погоды.

Напомним, сегодня утром проезда на "Верхнем Ларсе" ожидали 600 большегрузов.

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