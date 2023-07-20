На трассе в Сочи тушили пожар на подстанции РЖД

Кубанские огнеборцы сегодня тушили возгорание трансформаторной подстанции на дороге из Сочи в Красную Поляну – она принадлежит компании "Российские железные дороги" и обеспечивает питающее напряжение электропоездов.
Сообщение о возгорании трансформаторной подстанции "Ахштырь" на 11-м километре автодороги А-149 поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 11:30, на место были срочно направлены подразделения гарнизона.
"Подстанцию оперативно обесточили, после чего пожар был локализован. Возгорание произошло на площади 90 кв м, причины сейчас устанавливаются. Пострадавших нет. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Электроснабжение жилого сектора и социальных объектов микрорайона не нарушено"
- пресс-служба МЧС России по городу Сочи
Огонь тушили восемь спасателей и две единицы техники МЧС России, на движение поездов возгорание не повлияло.