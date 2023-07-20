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На трассе в Сочи тушили пожар на подстанции РЖД

На трассе в Сочи тушили пожар на подстанции РЖД
© Фото: Telegram-канал МЧС России по городу Сочи
Сегодня днем на 11-м километре дороги Адлер – Красная Поляна вспыхнула трансформаторная подстанция Российских железных дорог – огонь охватил силовой трансформатор и вспомогательные конструкции на площади в 90 квадратных метров.

Кубанские огнеборцы сегодня тушили возгорание трансформаторной подстанции на дороге из Сочи в Красную Поляну – она принадлежит компании "Российские железные дороги" и обеспечивает питающее напряжение электропоездов.

Сообщение о возгорании трансформаторной подстанции "Ахштырь" на 11-м километре автодороги А-149 поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 11:30, на место были срочно направлены подразделения гарнизона.

"Подстанцию оперативно обесточили, после чего пожар был локализован. Возгорание произошло на площади 90 кв м, причины сейчас устанавливаются. Пострадавших нет. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Электроснабжение жилого сектора и социальных объектов микрорайона не нарушено"

- пресс-служба МЧС России по городу Сочи

Огонь тушили восемь спасателей и две единицы техники МЧС России, на движение поездов возгорание не повлияло.

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