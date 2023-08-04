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На строительство жилого комплекса в Ставрополе потратят свыше 1 млрд рублей

На строительство жилого комплекса в Ставрополе потратят свыше 1 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столице Ставрополья появится новый ЖК, состоящий из нескольких пятиэтажных домов. Его строительство обойдется в 1,1 млрд рублей

В Ставрополе ведется строительство нового жилого комплекса, получившего название "Олива". Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ по СКФО.

На строительные работы потратят 1,1 млрд рублей.

"Новый жилой квартал "Олива" возводится в Северо-Западном районе города. Комплекс предусматривает четыре пятиэтажных дома на 466 квартир. Первые три дома застройщик введет в эксплуатацию в конце текущего года"

– пресс-служба

Территория комплекса будет полностью закрытая, там организуют безбарьерную среду. У ЖК будет свой парк, различные зоны для отдыха, а также детские площадки.

Строительством комплекса занимается "СКК Строй Групп". Кредит на реализацию проекта в размере 1,1 млрд рублей застройщику выделил банк ВТБ.

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