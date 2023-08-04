На строительство жилого комплекса в Ставрополе потратят свыше 1 млрд рублей

В столице Ставрополья появится новый ЖК, состоящий из нескольких пятиэтажных домов. Его строительство обойдется в 1,1 млрд рублей
В Ставрополе ведется строительство нового жилого комплекса, получившего название "Олива". Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ по СКФО.
На строительные работы потратят 1,1 млрд рублей.
"Новый жилой квартал "Олива" возводится в Северо-Западном районе города. Комплекс предусматривает четыре пятиэтажных дома на 466 квартир. Первые три дома застройщик введет в эксплуатацию в конце текущего года"
– пресс-служба
Территория комплекса будет полностью закрытая, там организуют безбарьерную среду. У ЖК будет свой парк, различные зоны для отдыха, а также детские площадки.
Строительством комплекса занимается "СКК Строй Групп". Кредит на реализацию проекта в размере 1,1 млрд рублей застройщику выделил банк ВТБ.