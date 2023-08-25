На Ставрополье снова гибнет птица

Опубликовано: 20:51, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: (с) Brian Boyd

Кавказские экологи бьют тревогу: спустя год на Ставрополье снова отмечаются случаи массовой гибели диких птиц, ученые не исключают человеческий фактор.

На озере Маныч в Ставропольском крае снова гибнет птица, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Установлены факты массовой гибели птиц 17 и 19 августа на береговой линии озера Маныч в границах Апанасенковского округа Ставрополья. По данным Минприроды края, зафиксирована гибель 320 уток и 160 особей болотно-луговой дичи"

- Россельхознадзор

Невыясненная болезнь косит диких птиц прямо на берегу облюбованного ими водоема, гибнут пеликаны, утки-кряквы, утки-пеганки, крачки и кулики. Обнаруженные тельца были отправлены в Северо-Кавказский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна" – ученые подозревали у птиц вирус гриппа А, однако исследования это не подтвердили, передает "Интерфакс".

Зато в погибших птицах были найдены следы фосфида цинка, что может быть следствием отравления пестицидами, а значит – к их гибели может быть причастен человеческий фактор.

Аналогичное ЧП здесь уже имело место в минувшем году, когда в результате борьбы с возросшей популяцией грызунов от нерационального использования аграриями препаратов, в том числе запрещенных, пострадали тысячи птиц и животных, в том числе краснокнижные серые журавли.

Сейчас численность грызунов опасений не вызывает и не требует применения химических препаратов, однако управление Россельхознадзора намерено все же докопаться до причин массового мора и уже обратилось в Минприроды Ставрополья, Ростовской области и Калмыкии.