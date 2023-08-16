На Ставрополье с начала года обновили и построили полсотни медучреждений

На Ставрополье продолжают работу по модернизации первичного звена здравоохранения. С начала года в регионе привели в порядок или построили свыше 50 медучреждений.
С начала 2023 года в Ставропольском крае выполнили капительный ремонт или построили 56 медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
"Продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения в том числе за счет краевой программы "Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае""
– пресс-служба
Там отметили что в рамках программы приобрели 38 санитарных автомобилей и 10 единиц тяжелого оборудования.