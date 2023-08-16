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На Ставрополье с начала года обновили и построили полсотни медучреждений

На Ставрополье с начала года обновили и построили полсотни медучреждений
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье продолжают работу по модернизации первичного звена здравоохранения. С начала года в регионе привели в порядок или построили свыше 50 медучреждений.

С начала 2023 года в Ставропольском крае выполнили капительный ремонт или построили 56 медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения в том числе за счет краевой программы "Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае""

– пресс-служба

Там отметили что в рамках программы приобрели 38 санитарных автомобилей и 10 единиц тяжелого оборудования.

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