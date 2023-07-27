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На Ставрополье под электричку попала Lada Granta

На Ставрополье под электричку попала Lada Granta
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В результате столкновения локомотива с легковушкой на Ставрополье погибли мужчина и женщина. Происшествия случилось сегодня вечером.

Вечером 27 июля в Ставропольском крае произошло ДТП с участием локомотива электрички и автомобиля Lada Granta. Об этом информирует управление ГИБДД по региону.

Происшествие случилось на 28-м километре дороги "Солдато-Александровское - Андреевский - Георгиевск".

Согласно предварительной информации, 30-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, проигнорировал на железнодорожном переезде запрещающий сигнал и угодил под локомотив.

Авария унесла жизни водителя и его 65-летней мамы.

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