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На Ставрополье из-за ливней подтопило несколько сотен придомовых территорий

На Ставрополье из-за ливней подтопило несколько сотен придомовых территорий
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье ливень подтопил свыше двух сотен придомовых территорий. Синоптики предсказывают, что осадки в крае будут еще несколько дней.

Из-за дождей в Ставропольском крае оказались подтоплены более 200 придомовых территорий. Об этом сообщил сегодня губернатор края.

В сообщении, опубликованном 5 июня в его Telegram-канале, сказано, что самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается в Ставрополе, Пятигорске и в двух округах - Изобильненском и Шпаковском. В нем также говорится о том, что местами вода проникла непосредственно в дома.

Владимир Владимиров заверил, что власти компенсируют потери жителям районов, в которых введут режим чрезвычайной ситуации, и чье имущество пострадает.

Он акцентировал внимание на том, что списки пострадавших будут составлены в ближайшее время. Глава края также рассказал, что на каждого прописанного по адресу человека предусмотрено по 10 тыс рублей. Размер выплаты при частичной потере имущества составит 50 тыс рублей, а при полной - 100 тыс рублей.

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