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На старте торгов рубль слегка укрепил позиции

На старте торгов рубль слегка укрепил позиции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром на старте торгов на Московской валютной бирже рубль смог хоть немного, но все же укрепиться: у доллара он отыграл копейку, у евро – целых тридцать копеек.

Старт торгов на Московской бирже сегодня продемонстрировал небольшое укрепление рубля после вчерашнего вечернего стремительного падения.

Курс доллара к рублю сегодня снизился на 1 копейку и составил 94,15 рубля, передает ТАСС.

Европейская валюта потеряла чуть больше – целых 30 копеек, сейчас она торгуется за 102,7 рубля.

А вот юань показывает восточное спокойствие – китайская национальная валюта по-прежнему стоит 13,07 рубля, как и накануне. 

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", днем ранее доллар вечером стоил более 94 рублей, демонстрируя рост на 1,87%, а евро дорожал на 1,3%, до 102,5 рубля.

Доллар приближается к 95 рублям

Доллар приближается к 95 рублям

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