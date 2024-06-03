На смену аномальной жаре в Ингушетии приходят ливни

Через несколько часов в Ингушетии ожидается ливень в сочетании с сильным ветром. В последние несколько дней в республике была аномальная жара до +40 градусов.

В ближайшие часы в Ингушетии ухудшатся погодные условия. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В ведомстве отметили, что на территории республики ожидаются грозовые ливни с градом, которые будут сопровождаться сильным ветром до 20-25 метров в секунду.

Такая погода будет сохраняться в течение суток 7, 8 и 9 июня, а также утром 10 июня.

В МЧС предупреждают местных жителей о возможном повышении уровня воды в водоемах до опасных отметок, а в горных районах не исключены сели небольшого объема.