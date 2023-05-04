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На Северном Кавказе модернизируют колледжи 

На Северном Кавказе модернизируют колледжи 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Профессиональная подготовка кадров на Северном Кавказе будет модернизирована благодаря подготовленной правительство РФ программе. Программа предполагает дополнительное образование педагогов, открытие новых направлений обучения, а также ремонт зданий колледжей в регионах СКФО. 

Благодаря правительственной инициативе в регионах Северного Кавказе будет действовать программа, предполагающая комплексную модернизацию профессионального образования. В частности она предполагает не только программы по допобразованию для педагогического состава, но и комплексный ремонт зданий колледжей. 

Создание соответствующей программы анонсировал глава кабмина Михаил Мишустин. 

«В ближайшие три года проведем модернизацию колледжей и их ремонт. Закупим для них оборудование, а также организуем повышение квалификации педагогов»

– Михаил Мишустин

Кроме того, глава российского правительства призвал региональные власти заявлять потребности в специалистах определенных профессиональных направлений для формирования стратегического плана по подготовке кадров.

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