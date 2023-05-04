На Северном Кавказе модернизируют колледжи 

Благодаря правительственной инициативе в регионах Северного Кавказе будет действовать программа, предполагающая комплексную модернизацию профессионального образования. В частности она предполагает не только программы по допобразованию для педагогического состава, но и комплексный ремонт зданий колледжей.
Создание соответствующей программы анонсировал глава кабмина Михаил Мишустин.
«В ближайшие три года проведем модернизацию колледжей и их ремонт. Закупим для них оборудование, а также организуем повышение квалификации педагогов»
– Михаил Мишустин
Кроме того, глава российского правительства призвал региональные власти заявлять потребности в специалистах определенных профессиональных направлений для формирования стратегического плана по подготовке кадров.