На Северном Кавказе модернизируют колледжи 

Опубликовано: 2:34, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Профессиональная подготовка кадров на Северном Кавказе будет модернизирована благодаря подготовленной правительство РФ программе. Программа предполагает дополнительное образование педагогов, открытие новых направлений обучения, а также ремонт зданий колледжей в регионах СКФО.

Благодаря правительственной инициативе в регионах Северного Кавказе будет действовать программа, предполагающая комплексную модернизацию профессионального образования. В частности она предполагает не только программы по допобразованию для педагогического состава, но и комплексный ремонт зданий колледжей.

Создание соответствующей программы анонсировал глава кабмина Михаил Мишустин.

«В ближайшие три года проведем модернизацию колледжей и их ремонт. Закупим для них оборудование, а также организуем повышение квалификации педагогов»

– Михаил Мишустин

Кроме того, глава российского правительства призвал региональные власти заявлять потребности в специалистах определенных профессиональных направлений для формирования стратегического плана по подготовке кадров.