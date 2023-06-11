На Ростсельмаше тушат пылающие покрышки

Опубликовано: 13:49, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону сегодня днем загорелись покрышки, пожар тушат 36 огнеборцев и 11 единиц техники.

Сегодня днем на территории завода Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, вспыхнули хранящиеся там покрышки, спасателям удалось оперативно локализовать возгорание, тушение пожара продолжается, сообщил представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

"В 12:00 поступило сообщение о возгорании покрышек на территории завода Ростсельмаш на улице Менжинского, 2", - рассказал он, передает РИА Новости.

Площадь пожара составила 80 кв м, в 12:24 огонь был локализован.

В тушении огня от МЧС региона задействовано 36 человек и 11 единиц техники, - говорится в сообщении.