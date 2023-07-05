На подозреваемого в поставках взрывчатки завели три уголовных дела

Сразу три уголовных дела возбудили в отношении жителя Дагестана, которого заподозрили в том, что вместе с подельниками он поставлял на Ставрополье взрывчатые вещества и взрывные устройства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю перекрыт межрегиональный канал поступления взрывчатых веществ и взрывных устройств в незаконный оборот", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Правоохранители зафиксировали три факта сбыта взрывчатого вещества аммонита: подельники продали 60 зарядов весом 12,5 кг и 60 электродетонаторов, а подозреваемый был задержан при сбыте очередной партии взрывчатки.
Подозреваемый арестован, уголовные дела в отношении него возбуждены по статье "незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Сейчас правоохранители устанавливают личности других участников преступной группы.