На подозреваемого в поставках взрывчатки завели три уголовных дела

Опубликовано: 11:25, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудники российских спецслужб перекрыли канал поставки взрывчатки на Ставрополье, которыми, предположительно, занимался житель Дагестана – он был задержан при продаже очередной партии аммонита.

Сразу три уголовных дела возбудили в отношении жителя Дагестана, которого заподозрили в том, что вместе с подельниками он поставлял на Ставрополье взрывчатые вещества и взрывные устройства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю перекрыт межрегиональный канал поступления взрывчатых веществ и взрывных устройств в незаконный оборот", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Правоохранители зафиксировали три факта сбыта взрывчатого вещества аммонита: подельники продали 60 зарядов весом 12,5 кг и 60 электродетонаторов, а подозреваемый был задержан при сбыте очередной партии взрывчатки.

Подозреваемый арестован, уголовные дела в отношении него возбуждены по статье "незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Сейчас правоохранители устанавливают личности других участников преступной группы.