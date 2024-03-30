Вестник Кавказа

На поддержку АПК в Кабардино-Балкарии за год потратят 2,7 млрд рублей 

На поддержку АПК в Кабардино-Балкарии за год потратят 2,7 млрд рублей 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Годовой объем финансирования АПК и сельских земель в КБР в нынешнем году достигнет 2,7 млрд рублей. В том году на эти цели потратили на миллиард больше. 

В 2024 году на финансирование развития агропромышленного комплекса и сельских земель Кабардино-Балкарии планируется потратить 2,7 млрд рублей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале руководитель республики. 

"Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий уже охватили почти 122 тыс жителей республики"

– Казбек Коков 

Он указал на то, что комплексное развитие сельских земель в регионе коснулось 122 тыс граждан. В нынешнем году на эти цели потратят в районе 380 млн рублей. 

Ранее глава КБР сообщил, что годовой объем финансирования АПК в республике планируется на уровне 3 млрд рублей, но в течение года эта сумма станет еще больше благодаря дополнительным соглашениям. В предыдущем году на развитие АПК в регионе потратили примерно 3,7 млрд рублей. 

Напомним, в том году на развитие АПК в регионе направили примерно 3,7 млрд рублей. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1870 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Яйца еще подорожают на Ставрополье

Яйца еще подорожают на Ставрополье

СКФУ и вузы Венесуэлы объединятся в подготовке специалистов-аграриев

СКФУ и вузы Венесуэлы объединятся в подготовке специалистов-аграриев

В Карачаево-Черкесии поддержат молодых фермеров

В Карачаево-Черкесии поддержат молодых фермеров

Азербайджан открывает регистрацию фермеров в освобожденных районах

Азербайджан открывает регистрацию фермеров в освобожденных районах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы