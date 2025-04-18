На ПМЭФ назван оптимальный курс доллара к рублю

Курс 100 рублей за доллар и более назвали на полях ПМЭФ оптимальным Греф, Костин и Мантуров. Сейчас курс держится в районе 78 рублей за доллар.

Текущий курс доллара в России не оптимален, для экономики лучше мог бы работать курс порядка 100 рублей, такое мнение высказали на ПМЭФ-2025 первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин.

Мантуров рассказал, что курс около 100 рублей за доллар был бы оптимален как для экспортеров, так и для импортеров. Он объяснил, что укрепление рубля не идет на пользу российскому экспорту, "при крепком курсе сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными".

Греф сообщил, что текущий курс доллара к рублю далек от равновесия.

"Сегодня очевидно, что равновесным курсом является 100 "плюс" по отношению к доллару"

– Греф

О вреде укрепления национальной валюты для экономики заявил также глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы в такой ситуации, когда рубль укрепляется, вроде не должен был бы. Сейчас цены на нефть подросли из-за ирано-израильской войны, тоже вроде рубль укрепляется. Я считаю, что 90 "плюс" было бы хорошо"

– Костин

Нормальным сегодня был бы курс 90-100 рублей за доллар, поделился глава ВТБ в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.

Зачем властям доллар по 100 рублей?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил позицию Мантурова, Костина и Грефа задачами наполнения российского бюджета и поддержки экспортеров.

"Если российский рубль будет оставаться крепким, это приведет к потерям для российского экспорта – в долларах он будет стоить больше, чем раньше, теряя в конкурентоспособности на мировых рынках. А российскому бюджету из-за этого станет сложнее преодолевать бюджетный дефицит, так как его доходы – рублевые. Чем дороже рубль, тем меньше рублевой выручки от экспорта", - прежде всего сказал он.

У крепкого рубля есть несколько причин. "Во-первых, учитывая рост цен во всем мире и стоимость импортных товаров, нужно говорить о том, что сами валюты дешевеют. Во-вторых, повлияло потепление отношений с США: все сложнее вводить новые санкции против России, и очень многие инвесторы и финансисты начали приобретать рублевые активы ввиду снижения рисков", - отметил Мехти Мехтиев.

"В-третьих, с долларом случилась отдельная история из-за тарифных войн, которые начал президент Дональд Трамп. Если посмотреть на курс рубля к другим валютам – евро и юаню – то мы увидим, что они к рублю просели не так сильно, как доллар. То есть доллар снизился по отношению не только к рублю, но и к другим валютам из-за трамповской политики", - продолжил экономист.

По его оценке, государство в состоянии повлиять на курс в сторону ослабления рубля. "Самый популярный и эффективный способ, который применялся всегда – это выкуп иностранной валюты Центробанком, то есть валютные интервенции. Для того, чтобы увеличить свои международные резервы, Центробанк может начать покупать на валютной бирже доллары, и тем самым будет ослабляться рубль", - заключил Мехти Мехтиев.