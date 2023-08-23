На пляже в Сочи утонула женщина

Опубликовано: 11:21, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром на пляже "Куба" в сочинской Мамайке на глазах у отдыхающих утонула женщина – несмотря на то, что ей на помощь бросились и спасатели, и туристы, спасти ее не удалось.

Сегодня утром на пляже в Сочи на глазах отдыхающих утонула женщина, пишет один из сочинских пабликов.

Трагедия произошла на пляже "Куба" на Мамайке. Женщина вошла в море, которое было спокойным – ничто не предвещало беды, однако в какой-то момент она стала тонуть. На помощь утопающей бросились сотрудники пляжа и отдыхающие, тонущую удалось вытащить на берег, передает "АиФ-Юг".

Прибывшие на место медики провели ряд реанимационных мероприятий, однако вернуть к жизни женщину им не удалось – они были вынуждены констатировать смерть.