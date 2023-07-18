На Москву надвигается еще более сильная волна осадков

Синоптики прогнозируют в Москве вторую волну сверхинтенсивных осадков. Об этом информирует в своем Telegram-канале комплекс городского хозяйства столицы.
"Начинается вторая волна сверхинтенсивных осадков. Она может быть более интенсивной, чем предыдущая"
– сказано в заявлении
Согласно информации, порывы ветра во время этой волны могут достигнуть 20 метров в секунду.
В связи с этим жителей и гостей города призывают не выходить из дома без крайней необходимости, не подходить близко к шатким конструкциям и деревьям, а также не парковать возле них свои транспортные средства.
Новая волна ливней
Ранее в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 11:00 завтрашнего дня.
Во вторник в Москве и Подмосковье уже прошли грозовые ливни, сопровождающиеся ветром. На фоне неблагоприятных погодных условий столичные службы работают в режиме повышенной готовности.