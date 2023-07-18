На Москву надвигается еще более сильная волна осадков

Опубликовано: 17:44, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российскую столицу охватит еще одна волна сверхинтенсивных осадков. По данным метеорологов, она уже началась и будет сильнее предыдущей

Синоптики прогнозируют в Москве вторую волну сверхинтенсивных осадков. Об этом информирует в своем Telegram-канале комплекс городского хозяйства столицы.

"Начинается вторая волна сверхинтенсивных осадков. Она может быть более интенсивной, чем предыдущая"

– сказано в заявлении

Согласно информации, порывы ветра во время этой волны могут достигнуть 20 метров в секунду.

В связи с этим жителей и гостей города призывают не выходить из дома без крайней необходимости, не подходить близко к шатким конструкциям и деревьям, а также не парковать возле них свои транспортные средства.

Новая волна ливней

Ранее в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 11:00 завтрашнего дня.

Во вторник в Москве и Подмосковье уже прошли грозовые ливни, сопровождающиеся ветром. На фоне неблагоприятных погодных условий столичные службы работают в режиме повышенной готовности.