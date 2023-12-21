На Кубани приняли план развития агломерации до 2030 года

У Краснодарской агломерации появился план по развитию до 2030 года, который утвердила правительственная комиссия по региональному развитию.

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ накануне приняла долгосрочный план социально-экономического развития для Краснодарской агломерации, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает официальный сайт краевой администрации.

"Краснодарская агломерация одна из крупнейших в России. В нее входят Краснодар с прилегающими муниципалитетами. Долгосрочный план социально-экономического развития Краснодарской агломерации рассчитан до 2030 года. Он включает девять инфраструктурных проектов почти на 127 млрд рублей. Их реализация позволит привлечь не менее 171 млрд рублей инвестиций"

- Вениамин Кондратьев

План развития в первую очередь затрагивает транспортную инфраструктуру – он включает создание мультимодального транспортного хаба аэропорта Краснодара и развитие внутригородских железнодорожных перевозок, а также строительство скоростной автодороги в восточной части Краснодара, Южного подъезда к краевой столице и реконструкцию участков федеральной автотрассы А-136 и Западного подъезда к Краснодару.

Напомним, Краснодарская агломерация состоит из четырех муниципальных образований Краснодарского края и трех – Адыгеи, для нее особенно актуальны проблемы межрегиональной координации вокруг мостов через реку Кубань в Краснодаре.