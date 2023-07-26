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На Кубань придет «опасная жара»

На Кубань придет «опасная жара»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Краснодарском крае в ближайшие дни может быть небезопасно жарко: столбики термометров поднимутся до плюс 38 градусов. Жаркая погода продержится до выходных.

Российский Гидрометцентр предупредил гостей и жителей Краснодарского края, что в ближайшее время столбики термометров пересекут опасные отметки.

В частности, в среду и четверг в Краснодаре воздух раскалится до +38 градусов, в пятницу и выходные дни жара пойдет на спад: прогнозируется плюс 29 градусов. Ночью будет значительно прохладнее – около плюс 23 градусов.

Аналогичная погода прогнозируется  на черноморском побережье. В Сочи в ближайшие дни будет около плюс 32 градусов, в Геленджике и Туапсе столбики термометров будут подниматься до плюс 30 градусов.

На Кубань идет настоящая жара

На Кубань идет настоящая жара

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