На Кубань придет «опасная жара»

Опубликовано: 10:48, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Краснодарском крае в ближайшие дни может быть небезопасно жарко: столбики термометров поднимутся до плюс 38 градусов. Жаркая погода продержится до выходных.

Российский Гидрометцентр предупредил гостей и жителей Краснодарского края, что в ближайшее время столбики термометров пересекут опасные отметки.

В частности, в среду и четверг в Краснодаре воздух раскалится до +38 градусов, в пятницу и выходные дни жара пойдет на спад: прогнозируется плюс 29 градусов. Ночью будет значительно прохладнее – около плюс 23 градусов.

Аналогичная погода прогнозируется на черноморском побережье. В Сочи в ближайшие дни будет около плюс 32 градусов, в Геленджике и Туапсе столбики термометров будут подниматься до плюс 30 градусов.