Вестник Кавказа

На Кавказе выявлены самые низкие банковские вклады

На Кавказе выявлены самые низкие банковские вклады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Регионы СКФО замкнули рейтинг банковских вкладов в России. Лидером по стране стали Москва и Санкт-Петербург.

Республики Северного Кавказа оказались аутсайдерами рейтинга банковский вкладов среди российских регионов, подготовленного РИА Новости.

Исследование проводилось на основе данных Росстата и Центробанка. Общероссийский список замкнула Ингушетия, где объем вкладов на душу населения составил 24,6 тыс рублей.

Тройку худших по данному показателю замкнули Чечня (29,6 тыс рублей) и Дагестан (52,5 тыс). Далее идут Карачаево-Черкесия (70,2 тыс) и Кабардино-Балкария (76,9 тыс).

Лидерами среди регионов СКФО стал Ставропольский край, где в среднем на человека прихожится 196,4 тыс рублей. Показатели в Северной Осетии составили 141,6 тыс рублей.

Эксперты отмечают, что столь низкие показатели на Северном Кавказе связаны с маленькими заработными платами и слабым рынком банковских услуг.

Стоит добавить, что лидерами данного рейтинга стали Москва (1746,4 тыс рублей), Санкт-Петербург (821,0 тыс), а также Ненецкий автономный округ (631,5 тыс).

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