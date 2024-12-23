На Кавказе выявлены самые низкие банковские вклады

Республики Северного Кавказа оказались аутсайдерами рейтинга банковский вкладов среди российских регионов, подготовленного РИА Новости.
Исследование проводилось на основе данных Росстата и Центробанка. Общероссийский список замкнула Ингушетия, где объем вкладов на душу населения составил 24,6 тыс рублей.
Тройку худших по данному показателю замкнули Чечня (29,6 тыс рублей) и Дагестан (52,5 тыс). Далее идут Карачаево-Черкесия (70,2 тыс) и Кабардино-Балкария (76,9 тыс).
Лидерами среди регионов СКФО стал Ставропольский край, где в среднем на человека прихожится 196,4 тыс рублей. Показатели в Северной Осетии составили 141,6 тыс рублей.
Эксперты отмечают, что столь низкие показатели на Северном Кавказе связаны с маленькими заработными платами и слабым рынком банковских услуг.
Стоит добавить, что лидерами данного рейтинга стали Москва (1746,4 тыс рублей), Санкт-Петербург (821,0 тыс), а также Ненецкий автономный округ (631,5 тыс).